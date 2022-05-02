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На Донбассе украинские воины захватили в плен 7 "вагнеровцев"
Украинские бойцы пленили семерых российских наемников из штурмового отряда "Барс" из состава ЧВК "Вагнер". Об сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил: "Вчера штурмовой отряд "Барс-7" из состава частной военной компании Вагнер атаковал украинские позиции в Луганской области. Большая группа наемников прорвалась к первой траншее нашего опорника. Однако украинские воины не дрогнули, приняли ближний бой и полностью разгромили противника.
Российские войска понесли тяжелые потери, много убитых, а семь наемников отряда Барс-7 взяты в плен воинами одной из наших механизированных бригад. Наемники сообщили, что их наняли через военкоматы России на зарплату 205 тысяч рублей.
Захвачены в плен офицер - майор Виктор Коржавин из Челябинской области, радист Сергей Богданов из Краснодарского края, город Тимошевск, солдаты Владимир Насыров из Уфы, Суднев Валерий из Ижевска, младший сержант Юшков Дмитрий, житель Луганска Коваленко Дмитрий, а также еще один гражданин России из Томска.
По их словам, отряд Барс-7 прибыл на фронт 20 апреля. За 10 дней боев в Украине из 400 человек из отряда убито и ранено около 150 людей.
Теги: Донбасс, плен, ВСУ, ЧВК "Вагнера"
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