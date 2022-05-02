На Луганщине рашисты взяли в плен водителя эвакуационного автобуса

02.05.2022 10:00

Водителя эвакуационного автобуса Михаила Панкова, пропавшего 29 апреля по дороге в Попасную, взяли в плен российские захватчики и используют для своей пропаганды. Об этом написал в телеграм-канале начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Сегодня, после двух суток поисков, Михаил Панков нашелся. Россияне записали с ним пропагандистское интервью и показали по центральному рашистскому телеканалу", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, оккупанты заставили Михаила говорить, что украинские власти не занимаются эвакуацией людей, бросив своих на произвол судьбы.

"Ложь, которой россияне только и живут. Убивают, лгут и уничтожают. Понимаю, что другого варианта Михаил не имел. Кадры красноречивы", - заметил начальник ОВА.

Главное – Панков жив, подчеркнул Гайдай, но захватчики держат его в плену.

Также это означает, что россияне завладели школьным автобусом и могут использовать его для своих провокаций, например, прорываясь в тыл ВСУ и маскируясь под волонтеров.

Глава администрации рассказал, что Михаил Панков – обычный учитель истории Врубовской школы. Ежедневно в течение многих недель он помогал одним попаснянам уехать в безопасные места, другим привозил продовольствие, сам неоднократно попадал под обстрелы. Он постоянно шел на риск ради других, и власти сделают все возможное для его освобождения.