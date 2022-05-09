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Архив - Луганская область

Жителей Луганщины попросили оставаться в укрытиях

09.05.2022 11:00
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Жителей Луганщины попросили оставаться в укрытиях

Эвакуации из Луганщины проводиться сегодня не будет. Россияне начали обстреливать "дорогу жизни" трассу Лисичанск-Бахмут, поэтому проезд опасен, сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
"Гумгрузы тоже сегодня не будут завозить, мы заранее позаботились, чтобы те, кто остался, имели все необходимое. Сегодня мы не знаем чего ожидать от врага, что они могут сделать страшного еще, поэтому ПРОШУ минимизируйте пребывание на улице, оставайтесь в укрытиях!" — призвал Гайдай.



Теги: эвакуация, обстрелы, Луганщина
 
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