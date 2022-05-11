В Северодонецке 30% домов не пригодны для проживания

11.05.2022 13:00

В Северодонецке в результате постоянных обстрелов российских оккупантов разрушено около трети жилых домов. Об этом сообщает Александр Стрюк, руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации.

"Процентов 30 домов города уже не будут пригодны для проживания, 70 % домов - повреждены", — заявил он.