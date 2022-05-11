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Архив - Луганская область

В Северодонецке 30% домов не пригодны для проживания

11.05.2022 13:00
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В Северодонецке 30% домов не пригодны для проживания

В Северодонецке в результате постоянных обстрелов российских оккупантов разрушено около трети жилых домов. Об этом сообщает Александр Стрюк, руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации.
"Процентов 30 домов города уже не будут пригодны для проживания, 70 % домов - повреждены", — заявил он.



Теги: Донбасс, Северодонецк, разрушения, жилой дом, обстрелы
 
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