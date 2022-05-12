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Архив - Луганская область

Луганский областной онкодиспансер эвакуируется на Ровенщину

12.05.2022 17:00
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Луганский областной онкодиспансер эвакуируется на Ровенщину

Луганский областной клинический онкологический диспансер возобновит свою деятельность в Ровенской области, сообщает ЛугОГА.
В настоящее время решается вопрос о выделении помещений в медучреждениях Ровенской области и обеспечении онкодиспансера необходимым оборудованием.
До начала работы учреждения в штатном режиме, консультации по оказанию онкологической помощи специалистами Луганского областного онкологического диспансера можно получить по телефону: 099-221-72-90.



Теги: эвакуация, онкология, диспансер, Ровенская область, Луганщина
 
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