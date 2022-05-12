Луганский областной онкодиспансер эвакуируется на Ровенщину

12.05.2022 17:00

Луганский областной клинический онкологический диспансер возобновит свою деятельность в Ровенской области, сообщает ЛугОГА.

В настоящее время решается вопрос о выделении помещений в медучреждениях Ровенской области и обеспечении онкодиспансера необходимым оборудованием.

До начала работы учреждения в штатном режиме, консультации по оказанию онкологической помощи специалистами Луганского областного онкологического диспансера можно получить по телефону: 099-221-72-90.