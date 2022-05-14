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На Луганщине появилась своя "Чернобаевка"
14.05.2022 11:00
Российские оккупанты в Луганской области пытаются перекрыть трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки. В последней разбито уже около 90 единиц тяжелой вражеской техники, в том числе вертолет. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Белогоровка – это уже будет история, притча во языцех. Чернобаевка иногда по некоторым направлениям, наверное, отдыхает. Такую упоротость, тупость, и я не знаю, что это, чтобы так в лобовую лезть, ставить понтоны в одном и том же месте, где уже разбили почти 90 единиц тяжелой техники, где кучу орков сожгли, где потопили какую-то ладью... вертолет сбили. Там просто ужас, и они все равно пытаются это сделать", – сказал Гайдай.
Теги: Россия, потери, Луганщина
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