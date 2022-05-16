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Архив - Луганская область

На Луганщине восстановили мобильную связь

16.05.2022 08:00
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На Луганщине восстановили мобильную связь

В Луганской области после долгого отсутствия появилась мобильная связь. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"Звоните родственникам", - лаконично отметил он в Facebook.
"Есть связь,звонили из Северодонецка",
"В Лисичанске появилась связь",
"Связь только на не оккупированной территории", - пишут пользователи соцсети в комментариях.



Теги: восстановление, мобильная связь, Луганщина
 
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