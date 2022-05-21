В Северодонецке восстановили газоснабжение

21.05.2022 15:00

Вчера был завершен ремонт магистрального газопровода близ Северодонецка, проверена его герметичность и открыта задвижка, что позволило вернуть голубое топливо в некоторые районы города. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В то же время, отметил он, по всей области отсутствует централизованное водоснабжение. 20 мая спасатели развезли людям 72 тонны воды.