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В Северодонецке восстановили газоснабжение
21.05.2022 15:00
Вчера был завершен ремонт магистрального газопровода близ Северодонецка, проверена его герметичность и открыта задвижка, что позволило вернуть голубое топливо в некоторые районы города. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
В то же время, отметил он, по всей области отсутствует централизованное водоснабжение. 20 мая спасатели развезли людям 72 тонны воды.
Теги: Донбасс, Северодонецк, газ, восстановление
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