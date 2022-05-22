Опубликован список погибших и пострадавших в результате обстрела школы в Северодонецке

22.05.2022 10:00

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на своей странице в Facebook обнародовал имена погибших и пострадавших в результате обстрела школы в Северодонецке 20 мая.

"Связи нет. Узнать, что с родственниками, друзьями и знакомыми невозможно. Я понимаю ваши чувства. Неизвестность тоже убивает. Отныне буду публиковать ФИО погибших и раненых", - отметил глава Луганщины.

Погибли:

Щегальков Юрий Петрович, 30.09.1959 г.р.,

Потеев Александр Васильевич, 26.03.1978 г.р.,

Потеева Татьяна Николаевна, 09.05.1957 г.р.

Были ранены:

Подрезов Александр Сергеевич, 06.09.1986 г.р.,

Потеева Виктория Викторовна, 12.02.1987 г.р.,

Осиченко Валентина Николаевна, 16.12.1965 г.р.

Гайдай выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения.

Во время обстрела, в укрытии школы находились около 200 человек. 12 человек были эвакуированы в тот же день. Тех, кто отказался от эвакуации, переместили в другие укрытия.