Рашисты разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском

22.05.2022 08:00

Российские оккупанты разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Это уже во второй раз. В июле 2014 года при освобождении Лисичанска боевики взорвали пролет моста во время отступления. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено.

Мост был восстановлен в 2016 году. Сегодня история повторилась", – написал Гайдай в фейсбуке.

"Это значительно усложнит нам эвакуацию и завоз гуманитарных грузов, но есть возможность и мы будем до последнего ею пользоваться. Сообщение между городами существует", - добавил он.