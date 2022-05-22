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В "ЛНР" вводят продажу автобусных билетов по паспорту
22.05.2022 16:00
Проезд в пригородных и междугородних автобусах на оккупированной части Луганской области будет разрешен исключительно при предъявлении паспорта и с занесением в билет всех анкетных данных пассажира. Об этом сообщает пресс-служба "фейкового правительства республики".
"С 9 июня 2022 года вступают в силу новые требования к оформлению автостанциями билетов на проезд по пригородным, междугородным и международным автобусным маршрутам", – говорится в сообщении.
Отмечается, что билет будет продаваться на основании документа, удостоверяющего личность пассажира, например паспорта или свидетельства о рождении.
Теги: Донбасс, билеты, автобус, паспорт, ОРЛО
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