В "ЛНР" вводят продажу автобусных билетов по паспорту

22.05.2022 16:00

Проезд в пригородных и междугородних автобусах на оккупированной части Луганской области будет разрешен исключительно при предъявлении паспорта и с занесением в билет всех анкетных данных пассажира. Об этом сообщает пресс-служба "фейкового правительства республики".

"С 9 июня 2022 года вступают в силу новые требования к оформлению автостанциями билетов на проезд по пригородным, междугородным и международным автобусным маршрутам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что билет будет продаваться на основании документа, удостоверяющего личность пассажира, например паспорта или свидетельства о рождении.