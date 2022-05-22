Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В "ЛНР" вводят продажу автобусных билетов по паспорту

22.05.2022 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ЛНР" вводят продажу автобусных билетов по паспорту

Проезд в пригородных и междугородних автобусах на оккупированной части Луганской области будет разрешен исключительно при предъявлении паспорта и с занесением в билет всех анкетных данных пассажира. Об этом сообщает пресс-служба "фейкового правительства республики".
"С 9 июня 2022 года вступают в силу новые требования к оформлению автостанциями билетов на проезд по пригородным, междугородным и международным автобусным маршрутам", – говорится в сообщении.
Отмечается, что билет будет продаваться на основании документа, удостоверяющего личность пассажира, например паспорта или свидетельства о рождении.



Теги: Донбасс, билеты, автобус, паспорт, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх