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На Луганщину доставили 35 тонн гуманитарного груза
Ассоциация организаций лиц с инвалидностью доставила 35 тонн гуманитарного груза для людей, которые не могут выехать из Луганщины. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Мы доставляем гуманитарную помощь от наших партнеров из NRC (Норвежского совета по делам беженцев) тем людям, кто остался в Луганской и Донецкой областях. На этот раз увезли 35 тонн груза – продукты питания и средства гигиены. Для некоторых бомбоубежищ мы закупили солнечные панели, чтобы люди смогли зарядить свои телефоны и выйти на связь с родными", – рассказал глава ОО "ЛАООИ" Николай Надуличный.
Он подчеркнул, что доставить грузы в Луганскую область все сложнее, но водители и волонтеры организации делают невероятное для помощи людям.
Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, Луганщина
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