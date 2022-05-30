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На Луганщине погиб французский тележурналист
30.05.2022 16:00
На Луганщине российские оккупанты обстреляли бронированный эвакуационный транспорт, который должен был забрать 10 человек из области. При этом погиб журналист французского телеканала BFMTV. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска.
Мы официально останавливаем эвакуацию", - проинформировал глава области.
Теги: Франция, журналист, гибель, Луганщина
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