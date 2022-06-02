Последние новости раздела
- В Лисичанск доставили современную систему очистки воды10:00
- 1 июня на Донбассе отбиты 13 атак врага08:00
- 31 мая в зоне ООС отбиты девять атак врага09:00
- В результате авиаудара рашистов по Северодонецку повреждена цистерна с азотной кислотой08:00
- 30 мая на Донбассе отбиты 8 атак врага09:00
- На Луганщине погиб французский тележурналист16:00
- 29 мая на Донбассе отбиты 14 атак врага09:00
- 28 мая на Донбассе отбиты 7 атак врага11:00
- 27 мая на Донбассе отбиты 8 атак врага09:00
- 26 мая на Донбассе отбиты 12 атак врага09:00
В Лисичанск доставили современную систему очистки воды
02.06.2022 10:00
В Лисичанск Луганской области доставили систему очистки воды. Об этом в Телеграме сообщил глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай.
«После того, как орки разрушили мощности водоканалов на территории Луганской области, область осталась без централизованного водоснабжения… Чтобы наши люди могли быстро получить качественную питьевую воду, наши международные партнеры предоставили нам современную систему очистки, она уже в Лисичанске, и теперь мы сможем обеззараживать сразу большой объем воды», - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Лисичанск, вода
Читайте также:
- Лисичанск лишился ЕЦ-мэра
- ОБЪЕДИНЯЯСЬ, МЫ СТАНЕМ СИЛЬНЕЕ???
- Оппозиция не соглашается на альтернативное место проведения митинга в Донецке
- Эксперт: Донецкая область одна из самых политически активных
- В Донецке - последние приготовления перед визитом Януковича и Медведева. "Эксподонбасс" обыскивают собаки (ФОТО)
- На форум лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров пригласили донецких политиков
- В Лисичанск доставили современную систему очистки воды10:00
- 1 июня на Донбассе отбиты 13 атак врага08:00
- В Краматорске изменили схему звучания сирен в ночное время15:00
- 31 мая в зоне ООС отбиты девять атак врага09:00
- В результате авиаудара рашистов по Северодонецку повреждена цистерна с азотной кислотой08:00
- Опубликовано видео полета украинских вертолетов к защитникам Азовстали (ВИДЕО)15:00
- В ДонОВА рассказали о последствиях утечки аммиака возле Бахмута13:00
- РФ нанесла ракетный удар по Славянску11:00
- 30 мая на Донбассе отбиты 8 атак врага09:00
- На Луганщине погиб французский тележурналист16:00
- В Лисичанск доставили современную систему очистки воды10:00
- Украина обыграла Шотландию в полуфинале отбора на ЧМ-2022 (ВИДЕО)09:00
- 1 июня на Донбассе отбиты 13 атак врага08:00
- МВД открыло горячую линию для родственников украинских военных17:00
- В Краматорске изменили схему звучания сирен в ночное время15:00
- Минреинтеграции обновило перечень опасных и временно оккупированных территорий13:00
- Шотландия – Украина. Прогноз и анонс на матч плей-офф ЧМ-202212:00
- На портале єДопомога появилась возможность оформить денежную помощь от международных организаций11:00
- Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну10:00
- 31 мая в зоне ООС отбиты девять атак врага09:00
- «Можем павтаріть». Як Росія влаштовує геноцид українців17:00
- Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?13:00
- Пам’ятки під обстрілами: як захистити культуру від війни?13:00
- У пошуках пального. Що відбувається на заправках?10:00
- Казино Slotor с коллекцией лучших слотов в Украине11:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Опубликовано видео полета украинских вертолетов к защитникам Азовстали (ВИДЕО)
- РФ нанесла ракетный удар по Славянску
- На портале єДопомога появилась возможность оформить денежную помощь от международных организаций
- Семьи защитников Мариуполя провели брифинг (ВИДЕО)
- Лавров назвал "безусловные приоритеты" в войне с Украиной
- На Донетчине восстановлено электроснабжение
- Минреинтеграции обновило перечень опасных и временно оккупированных территорий
- В ДонОВА рассказали о последствиях утечки аммиака возле Бахмута
- На Луганщине погиб французский тележурналист
- Во Львове переселенцам предлагают бесплатное обучение на 7 профессий