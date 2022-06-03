Опубликовано видео взятых в плен в Северодонецке оккупантов из ОРЛО

03.06.2022 10:00

В сеть попали кадры захвата в плен мобилизованных российскими оккупантами жителей Донбасса. Видео опубликовал в Twitter Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Мясо за деньги и учитель по "принуждению". Слава Нации! Смерть врагам!" - отметил он.