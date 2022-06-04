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Под Северодонецком ранены двое журналистов Reuters
04.06.2022 09:00
Два журналиста Reuters получили ранения в результате обстрела недалеко от Северодонецка, водитель автомобиля погиб. Об этом сообщает СNN.
«Во время съемок репортажа двое журналистов Reuters получили легкие ранения, попав под обстрел по дороге в Северодонецк. Они ехали на машине, которую предоставили пророссийские сепаратисты. За рулем был мужчина, которого тоже назначили сепаратисты. Водитель погиб», — сказал в комментарии CNN представитель Reuters.
Следует отметить, что украинское правительство неоднократно призывало международных журналистов не получать аккредитацию у российских захватчиков на территории Украины.
Теги: Донбасс, Северодонецк, ранение, журналист, Reuters
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