Гайдай раскрыл планы Кремля по захвату Северодонецка

05.06.2022 13:00

Перед российской армией поставлена задача до 10 июня полностью захватить Северодонецк или перерезать трассу Лисичанск-Бахмут. Об этом сообщил в Телеграме руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Северодонецк условно поделен пополам. Рашисты бросили все силы, чтобы выполнить задачу Дворникова (российского генерала) – до 10 июня либо взять областной центр, либо захватить "дорогу жизни", - отметил руководитель ОВА.