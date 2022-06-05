Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Лисичанске оккупанты уничтожили здание гуманитарного штаба

05.06.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Лисичанске оккупанты уничтожили здание гуманитарного штаба

Российские оккупанты умышленно уничтожили гуманитарный штаб в Лисичанске. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Вчерашние день и ночь для Лисичанска - адские. Россияне без останова били по городу.
Артиллерия и даже - «Точка-У». Рашисты разыскивали предполагаемые места скопления людей.
Возможно, не обошлось без предательства.
Около 30 попаданий в здание гумштаба - полностью его уничтожили. Пожар продолжается и сейчас.
К счастью, без жертв.
Кроме того, в городе разрушены пять жилых домов, здания «Укрпочты» и полиции", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Лисичанск, гуманитарная помощь, обстрел, штаб
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх