Начальник ГУР МО Кирилл Буданов провел инспекцию в Северодонецке

06.06.2022 14:00

Начальник Главного управления разведки Минобороны генерал Кирилл Буданов посетил Северодонецк, в котором идут бои, сообщает пресс-служба ГУР.

Сообщается, что он ознакомился с оперативной обстановкой на данном участке фронта и определил дальнейшие действия подразделений разведки.

Отмечается, что на данный момент Северодонецк – это "горячее" направление российско-украинской войны, где наши защитники в тяжелых боях уничтожают врага.