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Архив - Луганская область

Зеленский наградил орденами двух журналистов Луганщины

06.06.2022 17:00
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Зеленский наградил орденами двух журналистов Луганщины

Владимир Зеленский отметил двух журналистов Луганщины государственными наградами. Это корреспондент ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" Анастасия Волкова и фотокорреспондент украинского национального информационного агентства "Укринформ" Алексей Ковалев. Об этом сообщает Луганская ОВА.
С 24 февраля, когда большинство жителей области, в том числе и почти все журналисты, вынуждены были покинуть свои дома, Алексей Ковалев и Анастасия Волкова вместе с немногими коллегами остались на Луганщине.
Каждому из них Президент Украины Владимир Зеленский в День журналиста вручил орден "За заслуги" III степени.



Теги: награда, День журналиста, корреспондент, Зеленский, Луганщина
 
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