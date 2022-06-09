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Глава ЛугОВА рассказал о чиновниках-предетелях в области
09.06.2022 09:00
Случаев коллаборационизма среди представителей местной власти в Луганской области, большая часть которой захвачена российскими войсками, немного. Об этом рассказал РБК-Украина глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Слава богу, небольшой процент. Мы можем назвать буквально 5-6 человек из тех, кто когда-то работал главами ОТГ или сельских советов, а сейчас согласился сотрудничать с оккупантами", – сказал он.
Среди предателей – бывшие главы Марковской, Меловской, Рубежанской и Станично-Луганской громад, уточнил Гайдай.
На вопрос, кого больше среди "перебежчиков" – чиновников, полицейских или обычных граждан, он сказал "есть понемногу всех".
Теги: предатель, чиновники, Луганщина
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