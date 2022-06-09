В оккупированном Стаханове сгорела база "вагнеровцев"

09.06.2022 12:00

Ночью в оккупированном с 2014 года российскими боевиками Стаханове Луганской области сгорел стадион. Об этом сообщают в социальных сетях.

По информации местных жителей, там в последнее время размещалась база ЧВК "Вагнер" российских нацистов. Утверждается, что выжил всего один вагнеровец.