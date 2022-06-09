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Архив - Луганская область

В оккупированном Стаханове сгорела база "вагнеровцев"

09.06.2022 12:00
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В оккупированном Стаханове сгорела база "вагнеровцев"

Ночью в оккупированном с 2014 года российскими боевиками Стаханове Луганской области сгорел стадион. Об этом сообщают в социальных сетях.
По информации местных жителей, там в последнее время размещалась база ЧВК "Вагнер" российских нацистов. Утверждается, что выжил всего один вагнеровец.



Теги: Донбасс, Стаханов, пожар, ЧВК "Вагнера", база
 
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