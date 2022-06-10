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В Северодонецке рашисты уничтожили Ледовый дворец
10.06.2022 10:00
Уничтожен один из символов Северодонецка - Ледовый дворец. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Ледовый дворец сгорел. 5000 северодончан больше не посетят концерт на лучшей сцене города… Рашисты забросали Ледовый снарядами. Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные - почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка. Вдребезги… Не простим, ублюдки!" – пишет глава ОВА.
Теги: Донбасс, Северодонецк, обстрел
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