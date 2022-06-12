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Зеленский создал военную администрацию Лисичанска
12.06.2022 09:00
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Лисичанской городской военной администрации. Соответствующий документ обнародован на сайте Офиса Президента.
"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю:
- Образовать Лисичанскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области.
- Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Луганской облгосадминистрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа.
- Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", – говорится в документе.
Теги: Донбасс, Лисичанск, указ, военно-гражданские администрации, Зеленский
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