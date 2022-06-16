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Архив - Луганская область

Рашисты нанесли авиаудар по Лисичанску. Есть жертвы

16.06.2022 17:00
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Рашисты нанесли авиаудар по Лисичанску. Есть жертвы

Войска РФ нанесли авиаудар по Лисичанску. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Попали в одно из зданий, где прятались люди. По меньшей мере, трое погибших и семеро раненых. Разбираем завалы", - говорится в сообщении.



Теги: Россия, Донбасс, Лисичанск, жертвы, авиация, обстрел
 
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