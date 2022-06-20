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Журналист Роман Цымбалюк рассказал о потерях "кадыровцев" в Северодонецке

20.06.2022 12:00
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Журналист Роман Цымбалюк рассказал о потерях "кадыровцев" в Северодонецке

За минувшую неделю во время боевых действий за Северодонецк было ранено более 47 военнослужащих отряда "Ахмат" (Республика Чечня), более 28 погибли. Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.
Среди погибших в частности: Долдаев Махмуд, Мусаев Мовла, Бакмурзаев Ховажи, Иблиев Магомед, Джабрадий.
"Следует отметить, что отряд "Ахмат" не привлекается к непосредственным боевым действиям, а только к зачистке улиц и домов", — проинформировал журналист.



Теги: Донбасс, Северодонецк, потери, кадыровцы
 
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