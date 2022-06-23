Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Немецкий журналист попал под обстрел в Лисичанске

23.06.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Немецкий журналист попал под обстрел в Лисичанске

Журналист немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер в среду попал под российский обстрел при выезде из Лисичанска. Об этом сообщает "Европейская правда".
Обстрел произошел около полудня по местному времени. Журналист сообщил о нескольких взрывах.
Вместе с Ронцхаймером под обстрел попали сотрудничающие с Bild фотографы Гиоргос Мутафис и Вадим Мойсенко.
Отмечается, что никто из медийщиков не пострадал. Неизвестно, были ли журналисты целью обстрелов.



Теги: Германия, Лисичанск, журналист, обстрел
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх