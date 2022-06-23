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Немецкий журналист попал под обстрел в Лисичанске
23.06.2022 08:00
Журналист немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер в среду попал под российский обстрел при выезде из Лисичанска. Об этом сообщает "Европейская правда".
Обстрел произошел около полудня по местному времени. Журналист сообщил о нескольких взрывах.
Вместе с Ронцхаймером под обстрел попали сотрудничающие с Bild фотографы Гиоргос Мутафис и Вадим Мойсенко.
Отмечается, что никто из медийщиков не пострадал. Неизвестно, были ли журналисты целью обстрелов.
Теги: Германия, Лисичанск, журналист, обстрел
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