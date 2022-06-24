Гайдай заявил об отводе ВСУ из Северодонецка

24.06.2022 11:00

Защитники Северодонецка будут отходить из города на новые, более укрепленные позиции. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Придется отводить наших ребят. Это то, о чем мы говорили, не надо разводить „зраду“… Сейчас та ситуация, что находиться на разбитых позициях не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально количество погибших на неукрепленных территориях может расти. Поэтому было принято такое решение, чтобы наши защитники, которые там находятся… они получили уже команду отходить на новые позиции и оттуда уже вести нормальные полноценные боевые действия», - сказал он.

Гайдай также сообщил, что рашисты почти разрушили Северодонецк, критическая инфраструктура уничтожена вся, повреждены 90% города, 80% жилых домов придется сносить – восстановлению они не подлежат.