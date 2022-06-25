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В Сватово на Луганщине горят склады боеприпасов оккупантов
25.06.2022 11:00
В субботу, 25 июня, в оккупированном российскими войсками Сватово прогремело несколько взрывов на военных складах ВС РФ, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар. Об этом информирует местный Telegram-канал "Суровый Север".
По заявлению российских СМИ причиной взрывов и пожара стал обстрел ВСУ из тактического комплекса «Точка У».
В Генштабе пока эту информацию не комментируют.
Теги: Донбасс, пожар, взрыв, боеприпасы, склад, Сватово, оккупанты
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