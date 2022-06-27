Луганский национальный университет переехал в Полтавскую область

27.06.2022 15:00

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко эвакуировался в город Лубны Полтавской области, сообщили в Луганской ОВА.

Соответствующий Меморандум о сотрудничестве был подписан между Государственным учреждением «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» и Лубенским городским советом на Полтавщине.

В Лубнах откроют свои двери три института и профессиональные колледжи Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.

Уже с 1 сентября учебное заведение должно начать работу.

Лубенский городской совет предоставил вузу помещение, приемная комиссия уже работает по адресу: площадь Вокзальная, 7.