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Гайдай рассказал о ходе эвакуации из Лисичанска
30.06.2022 11:00
В Лисичанске остается около 15 тысяч мирных жителей. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
"«Тихая» эвакуация продолжается. Депортацией мы не занимаемся. Прежде всего безопасность людей, и иногда эвакуацию приходится останавливать. С 24 февраля во время эвакуации мы не потеряли ни одного человека", - говорится в сообщении.
Телефоны по эвакуации:
050 208 92 23
095 513 80 91
050 986 42 10
066 464 22 83
Теги: Донбасс, Лисичанск, эвакуация
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