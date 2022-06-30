Гайдай рассказал о ходе эвакуации из Лисичанска

30.06.2022 11:00

В Лисичанске остается около 15 тысяч мирных жителей. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай.

"«Тихая» эвакуация продолжается. Депортацией мы не занимаемся. Прежде всего безопасность людей, и иногда эвакуацию приходится останавливать. С 24 февраля во время эвакуации мы не потеряли ни одного человека", - говорится в сообщении.

Телефоны по эвакуации:

050 208 92 23

095 513 80 91

050 986 42 10

066 464 22 83