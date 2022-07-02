ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов возле Попасной (ВИДЕО)

02.07.2022 13:00

Под временно оккупированной Попасной в Луганской области был уничтожен склад с боеприпасами российских войск. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Факт подрыва подтверждает и истерика в рашистских пабликах", - написал Геращенко.

Отмечается, что после точного попадания боеприпасы сдетонировали и стали причиной грандиозного взрыва, снятого украинскими воинами.