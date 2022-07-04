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Архив - Луганская область

ВСУ отошли из Лисичанска

04.07.2022 08:00
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ВСУ отошли из Лисичанска

Силы обороны Украины отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.
В условиях кратного превосходства русских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. В целях сохранения жизни украинских защитников было принято решение об отходе", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, война, Лисичанск, ВСУ
 
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