ЛугОВГА начала учет потребности в жилье переселенцев из области

12.07.2022 13:00

Луганская областная военная администрация запустила опрос жителей региона, которые в результате действий российского агрессора покинули свои дома, перебрались на территорию, подконтрольную Правительству Украины, и получили статус внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОВГА.

"Мы обобщаем потребность во временном и постоянном жилье для наших переселенцев. Подобные данные собирают и местные органы власти Луганщины. Прежде чем стучаться в двери Кабмина и Парламента, нужно иметь разумное предложение об изменениях в законодательстве и распределении госбюджета. Например, сколько наших жителей со статусом ВПЛ проживает и останется проживать в Украине, где именно и где желает жить, пока города и села Луганщины не очистят от оккупанта и восстановят. Мы определим объемы, приоритетные категории и будем реализовывать уже конкретные меры", - подчеркнул глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Форму по ссылке заполняет только один взрослый человек от одной семьи.





