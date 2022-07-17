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Архив - Луганская область

В оккупированном Алчевске взорвался склад боеприпасов

17.07.2022 09:00
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В оккупированном Алчевске взорвался склад боеприпасов

В представительстве так называемой "ЛНР" в СЦКК заявили, что ВСУ нанесли удар "по н.п. Алчевску с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)".
По словам очевидцев "прилеты" были в российский склад боеприпасов на территории троллейбусно-автобусного депо.
Информацию о попадании в здание депо подтвердил и так называемый глава администрации города Альберт Апшев, пишут местные паблики.



Теги: Донбасс, Алчевск, боеприпасы, склад, уничтожение, оккупация
 
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