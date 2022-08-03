В ЛугОВА опубликовали адреса гуманитарных хабов для переселенцев из области

03.08.2022 13:00

В городах Украины работает 11 гуманитарных хабов для жителей Луганской области. Об этом сообщил глава ЛугОВА Сергей Гайдай.

В хабах переселенцы из Луганщины могут получить гуманитарную помощь и проконсультироваться по неотложным вопросам.

Северодонецкая и Рубежанская общины:

г. Днепр, ул. Петра Калнышевского, 27к

Лисичанская община:

г. Днепр, проспект Яворницкого, 81

Кременская община:

г. Ровно, ул. Фабричная, 20

Горная община:

г. Краматорск, ул. Олексы Тихого, 8

г. Днепр, Криворожское шоссе, 35

с. Богдановка, Павлоградский р-н, Днепропетровская область, ул. Шевченко, 32

г. Полтава, ул. Алмазно, 6/11

Попаснянская община:

г. Бахмут, ул. Обороны, 18

г. Новомосковск, ул. Митягина, 21а

г. Днепр, ул. Привокзальная, 1

Сеть хабов будет расширяться, центры появятся во многих городах, где сейчас проживает наибольшее количество луганских ВПЛ.