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Архив - Луганская область

На Луганщине обстреляли авто с "мэром" оккупированного Беловодска

04.08.2022 16:00
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На Луганщине обстреляли авто с "мэром" оккупированного Беловодска

Украинские партизаны обстреляли автомобиль с так называемой "властью" оккупированного Беловодска в Луганской области. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
"В оккупированном Беловодске обстреляли автомобиль с местными рашистскими властями. В машине находились так называемые "мэр" и его "заместитель". Оба ранены. Партизаны!", - говорится в сообщении.



Теги: мэр, обстрел, оккупация, партизаны, Луганщина
 
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