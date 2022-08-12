В оккупированном Старобельске взорвали "начальника МРЭО"

12.08.2022 13:00

В Старобельске был взорван в собственном автомобиле коллаборант Аскяр Лайшев, которого российские захватчики назначили "начальником МРЭО". Об этом сообщает Telegram-канал Инсайдер со ссылкой на источник.

В свою очередь так называемое "МЧС ЛНР" сообщает, что вчера вечером в Старобельске загорелся внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

"Как удалось выяснить, владелец иномарки, сделав покупки в расположенном рядом торговом центре, сел в свое авто и начал движение, через несколько секунд раздался хлопок. Мужчине удалось выпрыгнуть из пылающей машины, а проезжавший мимо очевидец происшествия довез пострадавшего в приемное отделение местной больницы", – рассказали в "МЧС".

Мужчина госпитализирован с диагнозом "ожог пламенем шеи, туловища, конечностей II-IIIА степени 90% поверхности тела, рваная рана левого бедра".