ВСУ нанесли удар по базе ЧВК "Вагнера" в Попасной

15.08.2022 08:00

Вооружённые силы Украины нанесли артиллерийский удар по базе российских наёмников из частной военной компании "Вагнера", которая располагалась в районе города Попасная Луганской области Украины, контролируемого пророссийскими сепаратистами. Об этом передает Радио Свобода.

О том, что база разрушена, сообщили несколько российских телеграм-каналов, освещающих войну в Украине, а также канал, в котором публикуются новости о "вагнеровцах" с объявлениями о наборе наёмников.

По данным одного из российских военных корреспондентов, Юрия Котёнка, артиллерийский удар был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS, поставленной на вооружение Украины США.

Неделю назад другой российский военкор, Сергей Среда, опубликовал фотографии с базы "вагнеровцев" в Попасной. Предположительно украинские военные узнали о месте её расположения благодаря именно этим фото. Локация на них идентична тому месту, по которому был нанесён удар.