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Архив - Луганская область

Гайдай сообщил о взрыве в оккупированном Лисичанске

16.08.2022 17:00
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Гайдай сообщил о взрыве в оккупированном Лисичанске

В оккупированном российскими войсками Лисичанске сегодня, 16 августа, раздался взрыв. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Даже не знаю как анонсировать новость. Луганщина уничтожает оккупантов ... или: в Лисичанске снова хлопок….. а может - курение убивает... Продолжение следует", - написал Гайдай.



Теги: Донбасс, Лисичанск, взрыв
 
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