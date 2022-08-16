Последние новости раздела
- Гайдай сообщил о взрыве в оккупированном Лисичанске17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ВСУ нанесли удар по базе ЧВК "Вагнера" в Попасной08:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированном Старобельске взорвали "начальника МРЭО"13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Дмитрий Медведев посетил ОРДЛО08:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
Гайдай сообщил о взрыве в оккупированном Лисичанске
16.08.2022 17:00
В оккупированном российскими войсками Лисичанске сегодня, 16 августа, раздался взрыв. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Даже не знаю как анонсировать новость. Луганщина уничтожает оккупантов ... или: в Лисичанске снова хлопок….. а может - курение убивает... Продолжение следует", - написал Гайдай.
Теги: Донбасс, Лисичанск, взрыв
Читайте также:
- Украинские шахты спасает Пекин
- Артемовск получил пять миллионов из государственного бюджета
- В Украине уменьшилась задолженность по зарплатам
- Жуть: в Лисичанске военный тягач врезался в блокпост, есть жертвы
- Наши рынки "рванули" в Европу
- После долгого перерыва возобновляется курсирование поездов Киев-Лисичанск
- Гайдай сообщил о взрыве в оккупированном Лисичанске17:00
- В "ДНР" подорвалась на мине начинающая российская пропагандистка13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Кириленко рассказал о ходе эвакуации из Донецкой области08:00
- Фонд Ахметова передал гумпомощь киевскому центру "Я - Мариуполь"17:00
- Западная часть Донетчины осталась без воды13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ВСУ нанесли удар по базе ЧВК "Вагнера" в Попасной08:00
- В ОРДО до конца года отменили плату за водоснабжение11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- Гайдай сообщил о взрыве в оккупированном Лисичанске17:00
- Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего15:00
- В "ДНР" подорвалась на мине начинающая российская пропагандистка13:00
- В Запорожской области временно приостановлен выезд через линию разграничения12:00
- В Эстонии начали демонтаж советских памятников11:00
- Очевидцы сообщают о новых взрывах в Крыму10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Кириленко рассказал о ходе эвакуации из Донецкой области08:00
- Фонд Ахметова передал гумпомощь киевскому центру "Я - Мариуполь"17:00
- Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию16:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Западная часть Донетчины осталась без воды
- В ОРДО до конца года отменили плату за водоснабжение
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Гиркина задержали в Крыму с поддельными документами
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Запорожье заработал гуманитарный центр для переселенцев "Я - Херсон"
- В оккупированной Головке cгорел склад на территории химзавода «Стирол»
- ВСУ нанесли удар по базе ЧВК "Вагнера" в Попасной
- Три человека стали жертвами ракетного удара по Краматорску