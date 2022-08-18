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Медуниверситет-переселенец из Луганска ищет преподавателей и сотрудников

18.08.2022 15:00
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Медуниверситет-переселенец из Луганска ищет преподавателей и сотрудников

"Луганский государственный медицинский университет", перемещенный из Рубежного на Луганщине в Ровно, имеет ряд вакансий для преподавателей, а также для сотрудников различных подразделений. Об этом сообщил ректор вуза Сергей Смирнов на своей странице в фейсбуке.
"У нас в Ровно появились вакансии как для преподавательского состава, так и для сотрудников административных подразделений и деканатов.
Поэтому я рад, что имею возможность пригласить на работу в нашем университете людей с опытом работы в учебных заведениях и гарантирую создание всех необходимых условий для плодотворного труда.
Если Вы хотите присоединиться к команде Государственного учреждения "Луганский государственный медицинский университет", свяжитесь с отделом кадров по номеру +38-099-096-70-59 или отправляйте резюме на email: [email protected]", - говорится в сообщении.



Теги: университет, Луганск, Ровно, вакансии, переселенец
 
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