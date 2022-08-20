Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Во Львове открылся гуманитарный центр для жителей Луганщины

20.08.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Во Львове открылся гуманитарный центр для жителей Луганщины

Во Львове начал работу гуманитарный центр по оказанию помощи жителям Луганской области, которые из-за широкомасштабной российской агрессии были вынуждены покинуть свои дома. Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
"Сейчас при содействии областной власти Луганщины уже открыты и работают более 20 центров помощи для луганских ВПЛ. Гуманитарные хабы закреплены за отдельными громадами (в частности, работу львовского координирует Старобельский городской совет), однако работают они для всех жителей Луганщины. Адрес гуманитарного центра: г. Львов, улица Рудненская, 10", - говорится в сообщении.
Для получения помощи во львовском гуманитарном хабе вам следует зарегистрироваться, заполнив форму по ссылке.
После обработки вашей заявки и формирования очереди (во избежание недоразумений и скопления людей) сотрудники центра свяжутся с вами для предоставления более подробной информации и уточнения времени.
Для получения продуктовых наборов необходимо иметь при себе оригиналы документов:
- паспорт,
- справка о присвоении идентификационного кода,
- справка ВПЛ,
- другие справки, подтверждающие ваш статус (при наличии).



Теги: Львов, гуманитарная помощь, переселенцы, Луганщина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх