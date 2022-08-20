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Во Львове открылся гуманитарный центр для жителей Луганщины
Во Львове начал работу гуманитарный центр по оказанию помощи жителям Луганской области, которые из-за широкомасштабной российской агрессии были вынуждены покинуть свои дома. Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
"Сейчас при содействии областной власти Луганщины уже открыты и работают более 20 центров помощи для луганских ВПЛ. Гуманитарные хабы закреплены за отдельными громадами (в частности, работу львовского координирует Старобельский городской совет), однако работают они для всех жителей Луганщины. Адрес гуманитарного центра: г. Львов, улица Рудненская, 10", - говорится в сообщении.
Для получения помощи во львовском гуманитарном хабе вам следует зарегистрироваться, заполнив форму по ссылке.
После обработки вашей заявки и формирования очереди (во избежание недоразумений и скопления людей) сотрудники центра свяжутся с вами для предоставления более подробной информации и уточнения времени.
Для получения продуктовых наборов необходимо иметь при себе оригиналы документов:
- паспорт,
- справка о присвоении идентификационного кода,
- справка ВПЛ,
- другие справки, подтверждающие ваш статус (при наличии).
Теги: Львов, гуманитарная помощь, переселенцы, Луганщина
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