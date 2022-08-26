Жителям Луганщины начислены все пенсии за август

26.08.2022 13:00

Жителям Луганской области на пенсионные выплаты направлено 2743,28 млн гривен, что составляет 100% от потребности месяца. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Телеграм-канале.

«Вчера Пенсионным фондом Украины, согласно утвержденному графику, завершено финансирование пенсий августа», - написал Гайдай.

Он уточнил, что выплаты проводятся в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.