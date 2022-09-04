В Ивано-Франковске начали оказывать бесплатную медпомощь ВПЛ с Луганщины

04.09.2022 15:00

Координационный центр предоставления помощи ВПЛ из Луганской области в Ивано-Франковской области начинает сотрудничество с Первым добровольческим хирургическим госпиталем, который оказывает бесплатную медицинскую помощь в Ивано-Франковске. Об этом сообщает ЛугОВА.

В медучреждении переселенцы из Луганской области могут получить бесплатную консультацию от следующих специалистов:

- терапевт;

- хирург;

- травматолог;

- кардиолог;

- педиатр;

- гинеколог;

- стоматолог;

- психолог.

В госпитале можно получить рекомендации и при необходимости – бесплатно лекарства первой необходимости.

Адрес и контакты медицинского учреждения: г. Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 18, 2-й этаж.

Телефоны: 0955857478, 098783060.