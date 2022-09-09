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В ОРЛО два человека погибли в результате подрыва трактора
09.09.2022 17:00
На подконтрольной группировке «ЛНР» территории на противотанковой мине подорвался трактор. Погибли два человека. Об этом сообщил «мэр» Первомайска Сергей Колягин.
«Сегодня сотрудники МЧС ЛНР провели работы по обследованию и разминированию участка местности, где находились тела двух жителей поселка Светличное, которые подорвались вчера на противотанковой мине, проезжая на тракторе по полю», — заявил «мэр».
По его словам, тела погибших направлены на экспертизу в Кадиевку (до декоммунизации — Стаханов).
Теги: Донбасс, трактор, мина, подрыв, ОРЛО, погибшие
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