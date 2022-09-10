В Днепре состоялась встреча для переселенцев "Луганщина моя" (ВИДЕО)

10.09.2022 12:00

В пятницу, 9 сентября, в Днепре при поддержке Луганской ОВА состоялась встреча для жителей региона "Луганщина моя". Об этом сообщает ЛугОВА.

В мероприятии приняли участие руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также звезды украинской эстрады и шоу-бизнеса Анжелика Рудницкая, Арсен Мирзоян и Леся Никитюк, действовали мастер-классы по плетению маскировочной сетки для военных, работали фуд-корты и пункт выдачи гуманитарной помощи от ОО «Подснежник».

"Луганщина там где ее жители... так, Луганщина теперь везде - это наша новая реальность

Сегодня Луганская область здесь - в Днепре

Спасибо городу и области за прием", - отметил Гайдай.