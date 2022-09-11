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Гайдай заявил об активизации партизан на Луганщине
11.09.2022 15:00
с.Песчаное, Старобельский район
Из-за контрнаступления ВСУ на оккупированных территориях Луганщины активизировались партизаны. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Партизанское движение стало более активным, потому что и в Кременной, и в Старобельском районе поднимали над админзданиями или на электроопорах украинские флаги и, кстати, их не снимали, или оккупанты уехали, или коллаборанты боятся, - рассказал он. – Более того, мы же фиксируем, что они убегают в сторону Луганска и в сторону Российской Федерации".
Теги: ВСУ, партизаны, наступление, Луганщина
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