Гайдай заявил об активизации партизан на Луганщине

11.09.2022 15:00

Из-за контрнаступления ВСУ на оккупированных территориях Луганщины активизировались партизаны. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Партизанское движение стало более активным, потому что и в Кременной, и в Старобельском районе поднимали над админзданиями или на электроопорах украинские флаги и, кстати, их не снимали, или оккупанты уехали, или коллаборанты боятся, - рассказал он. – Более того, мы же фиксируем, что они убегают в сторону Луганска и в сторону Российской Федерации".







