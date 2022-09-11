Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Гайдай заявил об активизации партизан на Луганщине

11.09.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
с.Песчаное, Старобельский район
с.Песчаное, Старобельский район

Из-за контрнаступления ВСУ на оккупированных территориях Луганщины активизировались партизаны. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Партизанское движение стало более активным, потому что и в Кременной, и в Старобельском районе поднимали над админзданиями или на электроопорах украинские флаги и, кстати, их не снимали, или оккупанты уехали, или коллаборанты боятся, - рассказал он. – Более того, мы же фиксируем, что они убегают в сторону Луганска и в сторону Российской Федерации".





Теги: ВСУ, партизаны, наступление, Луганщина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх