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Архив - Луганская область

На Луганщине оккупанты отключили мобильный Интернет

14.09.2022 10:00
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На Луганщине оккупанты отключили мобильный Интернет

Россияне отключили мобильный Интернет в Луганской области, сообщил глава ЛугОВА Сергей Гайдай.
"Как объясняет местный оператор, это распоряжение органов оккупационных властей – для обеспечения обороноспособности и безопасности. Раньше они на этих вопросах не акцентировали внимание", - отметил он.



Теги: Донбасс, Интернет, мобильная связь, ОРЛО
 
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