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В Виннице открылся гуманитарный штаб для переселенцев с Луганщины
Рубежанской городской военной администрацией организована работа гуманитарного штаба в городе Винница, сообщает ЛугОВА.
Штаб расположен по адресу ул. Максимовича, 43-б.
Кроме гуманитарной помощи на базе штаба жители Луганской области смогут получить консультации по правовым, социальным и медицинским вопросам.
Для посетителей установлены дополнительные компьютеры с подключением к Интернету.
Телефонный номер штаба 098-174-95-50.
Специалисты УПтаСЗН и военной администрации будут предоставлять посетителям соответствующие разъяснения по направлениям работы.
Также в штабе будет работать врач общей практики – семейный врач Анжела Михайловна Ефимцева, которая будет предоставлять необходимые медицинские консультации.
Для предварительной записи к семейному врачу просим обращаться по телефону: 063-268-90-44.
Для регистрации в штабе необходимо обратиться за номерами телефонов:
096-527-27-64
095-033-08-91
050-043-90-78
068-282-39-50
066-033-73-25
Кроме того, можно заполнить гугл-форму по ссылке.
Теги: Винница, гуманитарная помощь, штаб, переселенцы, Луганщина
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