В Виннице открылся гуманитарный штаб для переселенцев с Луганщины

15.09.2022 17:00

Рубежанской городской военной администрацией организована работа гуманитарного штаба в городе Винница, сообщает ЛугОВА.

Штаб расположен по адресу ул. Максимовича, 43-б.

Кроме гуманитарной помощи на базе штаба жители Луганской области смогут получить консультации по правовым, социальным и медицинским вопросам.

Для посетителей установлены дополнительные компьютеры с подключением к Интернету.

Телефонный номер штаба 098-174-95-50.

Специалисты УПтаСЗН и военной администрации будут предоставлять посетителям соответствующие разъяснения по направлениям работы.

Также в штабе будет работать врач общей практики – семейный врач Анжела Михайловна Ефимцева, которая будет предоставлять необходимые медицинские консультации.

Для предварительной записи к семейному врачу просим обращаться по телефону: 063-268-90-44.

Для регистрации в штабе необходимо обратиться за номерами телефонов:

096-527-27-64

095-033-08-91

050-043-90-78

068-282-39-50

066-033-73-25

Кроме того, можно заполнить гугл-форму по ссылке.