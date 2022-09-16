В оккупированном Луганске взорвали "генпрокурора" (ВИДЕО)

16.09.2022 15:00

В оккупированном Луганске произошел взрыв в помещении так называемой генеральной прокуратуры террористической "ЛНР". Об этом сообщает "Интерфакс".

"По предварительным данным, генпрокурор ЛНР Сергей Горенко умер от полученных ранений в результате взрыва в его кабинете", - говорится в сообщении.

По информации "помощника главы МВД ЛНР" также погибла "заместитель генпрокурора" Екатерина Стегленко.